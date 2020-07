Segundo os dados revelados hoje pelo Instituto Nacional de estatística (INE), “entre a 12.ª semana (16 a 22 de março) e a 23.ª (01 a 07 de junho), o número de óbitos excedeu o observado nas semanas homólogas, retomando na 24.ª e na 25.ª semana (08 a 21 de junho) valores inferiores aos verificados em 2018 e 2019".

Os primeiros casos de COVID-19 foram registados a 02 de março, o primeiro óbito a 16 de março e os dados do INE hoje divulgados abrangem o período entre 01 de março e 21 de junho.

De acordo com os números divulgados na quinta-feira pela ministra da Saúde, na Comissão Parlamentar de Saúde, morreram mais 2.973 pessoas (mais 9%) em Portugal, por todas as causas, entre março, no início do estado de emergência devido à COVID-19, e junho, em comparação com o mesmo período de 2019.

Segundo os números do INE, o aumento da mortalidade resultou sobretudo do acréscimo dos óbitos de pessoas com 75 e mais anos (+2 509).

“Em 155 municípios os óbitos entre 25 de maio e 21 de junho superaram os registados no período homólogo de referência (média do número de óbitos no mesmo período em 2018 e 2019)”, escreve o INE, que sublinha o facto de a expressão da pandemia continuar a ser caracterizada por “uma elevada heterogeneidade territorial”.