Vitor Neves defende que este é “um problema grave de saúde pública” para o qual o Ministério da Saúde tem uma solução, que é o rastreio de base populacional, que se fosse feito evitaria milhares de mortes em Portugal.

“Se houvesse rastreio de base populacional em todo o país esta mortalidade baixaria, assim como a incidência da doença - pois os portugueses acabam por falecer porque a maioria dos tumores (mais de 50%) quando são encontrados já estão num estadio avançado, com outras áreas do corpo metastizadas”, disse à agência Lusa Vitor Neves.

O presidente da Europacolon lembra ainda que o rastreio de base populacional “existe há muitos anos em diversos países”, como, por exemplo, a Holanda, Bélgica, Espanha (Catalunha) e Eslovénia, e que Portugal devia seguir o exemplo.

O responsável falou ainda da campanha que a Europacolon promove nos meses de março e abril, em conjunto com as farmácias do grupo Holon, que disponibilizam rastreios gratuitos para pesquisa de sangue oculto nas fezes a pessoas com mais de 50 anos.

“Esta campanha também serve para tentar modificar a mentalidade dos decisores e da população para ajudar a resolver este grave problema de saúde pública”, afirmou.