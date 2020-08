Na breve investigação publicada na terça-feira (18) no jornal médico americano JAMA Network Open, virologistas de um hospital universitário em Frankfurt, Alemanha, entraram em contacto com todos os passageiros do voo para investigar o real risco que a presença de viajantes infetados com COVID-19 representa num avião. Nenhum deles usou máscara no trajeto.

A 9 de março, 102 passageiros embarcaram no voo de Tel Aviv para Frankfurt, que durou quatro horas e 40 minutos, incluindo o grupo de 24 turistas. As autoridades alemãs foram alertadas de que o grupo teve contacto com um gerente de hotel em Israel que estava com o coronavírus. Decidiram, então, testar os 24 turistas na chegada a Frankfurt. Sete deles tiveram resultado positivo, assim como outros sete mais tarde.

Quatro a cinco semanas depois, os pesquisadores contactaram os outros 78 passageiros. Os 90% que responderam informaram com quem tiveram contacto e que sintomas tiveram e muitos foram testados. Foram descobertos dois que provavelmente se contaminaram durante o voo: as duas pessoas sentadas na fileira dos sete casos originais, do outro lado do corredor.