Em entrevista à agência Lusa, Susana Silva, investigadora do ISPUP explicou hoje que o estudo, publicado no The European Journal of Contraception & Reproductive Health Care, tinha como objetivo “avaliar a recetividade e qualidade” das campanhas de sensibilização para a doação de gâmetas.

“Queríamos avaliar, a partir da perspetiva das experiências dos dadores e beneficiários, a recetividade e qualidade destas campanhas de educação para a saúde”, sustentou.

Nesse sentido, o grupo de investigação do ISPUP fez entrevistas e inquéritos a 72 dadores de gâmetas [óvulos e espermatozoides doados para técnicas de procriação medicamente assistida] e 177 beneficiários, recrutados no Banco Público de Gâmetas, no Porto.

Além de informação para orientar o desenho de futuras campanhas, Susana Silva sustentou que o objetivo era também compreender como seria possível “minimizar e combater a estigmatização” associada a esta doação.

“A doação de gâmetas está habitualmente rodeada de um ambiente sociocultural, assim como técnico e científico de segredo. Este secretismo, de alguma forma, não só dificulta o combate à estigmatização como faz com que alguns dos direitos dos próprios dadores e beneficiários sejam de alguma forma camuflados”, realçou.