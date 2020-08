Além de critérios para a identificação de famílias de risco, as orientações incluem também indicações especificas para as cirurgias, endoscopias, nutrição, complicações pós-cirurgia, recomendações de tratamento e opções de fertilidade.

No documento enviado, o instituto da Universidade do Porto explica que o artigo surge na sequência de uma reunião de trabalho que juntou, em março de 2019, na Nova Zelândia, especialistas de todo o mundo para discutir o conhecimento atual sobre esta síndrome rara.

Segundo o i3S, os investigadores portugueses têm tido um “papel ativo” no consórcio internacional que estuda esta doença, tendo já contribuído com investigações sobre as características microscópicas da doença no estômago, o desenvolvimento de mecanismos de invasão ligados à perda de função da proteína Caderina-E e a descoberta de novas causas de doença hereditária.

“A aposta no estudo desta doença, de forma complementar por um conjunto de cientistas do mesmo instituto, tem sido um sucesso e projeta a instituição e a investigação portuguesa ao mais alto nível”, salienta a investigadora Raquel Secura, no comunicado.