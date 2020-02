A falta de financiamento estatal é, para aquele enfermeiro, uma das causas que leva a que as instituições ou entidades privadas não consigam fixar as equipas de enfermeiros que, em média, mudam 25% ao ano.

"A complexidade e dependência dos doentes na rede é inegável, colocando-se duas questões: queremos continuar a subfinanciar as instituições de tal modo que não possam contratar enfermeiros e dar-lhes condições financeiras e de segurança para ali trabalharem? Queremos manter normativos legais que permitem às instituições funcionar com tamanho défice de enfermeiros? Na verdade, pensamos em cuidar com (que) qualidade?", questiona o coordenador do estudo.

O estudo da SRCentro da Ordem dos Enfermeiros avaliou também os Serviços de Urgência com atendimento permanente em 23 instituições, nas quais houve 1.395.017 de atendimentos.

A maioria dos profissionais de enfermagem a trabalhar nestes serviços são mulheres (710 e 295 homens), mas apenas 62% têm formação em Suporte Avançado de Vida.

"Pese embora 20% dos utentes tenham permanecido mais de seis horas no Serviço de Urgência, a taxa de readmissão registada foi de 4,8%", refere o estudo.