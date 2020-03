"Pode ser que a vacina não esteja disponível até ao final deste ano (...), mas um tratamento para aliviar as pessoas infetadas esteja disponível até ao verão ou início do outono", disse Pence.

O Remdesivir, do Gilead, tem sido utilizado nos Estados Unidos para tratar pacientes infetados com o novo coronavírus, e o antiviral intravenoso também está a ser testado na Ásia.

Outros potenciais tratamentos incluem anticorpos monoclonais do Regeneron, uma estratégia que se mostrou efetiva para combater o ébola em África.

G7 reúne hoje

Os ministros da Economia e os presidentes dos bancos centrais dos países membros do G7 farão uma reunião telefónica esta terça-feira (03.03) para coordenar ações diante da epidemia de coronavírus, informou esta segunda-feira o Departamento de Tesouro americano à AFP.

O secretário do Tesouro, Steven Mnuchin, e o presidente do Federal Reserve (Fed), Jerome Powell, conduzirão "uma reunião telefónica com os seus pares do G7 na terça pela manhã", no horário de Washington, disse um porta-voz.