No Dia da Consciencialização do HPV, a Sociedade Internacional do Papilomavírus (IPVS) está a incentivar as mulheres a comparecer a exames cervicais atrasados e, para todos os serviços interrompidos, reiniciar, já que milhares de pessoas continuam a perder o tratamento vital do HPV, com consequências fatais. A IPVS também pede equidade global quanto a vacinas.

Uma mulher morre de cancro cervical a cada 2 minutos, mas o HPV é um vírus que pode ser combatido se os serviços forem implementados e retomados. Nos países desenvolvidos, os exames cervicais diminuíram de 70% para 30-40%, e é improvável que 32% das mulheres compareçam a consultas devido ao medo da Covid-19.

Já 86% dos cancros cervicais ocorrem em países em desenvolvimento, onde a questão é ainda mais séria. Na África subsaariana, que tem a maior taxa de cancro cervical do mundo, o exame cervical está disponível a menos de 5% das mulheres qualificadas.

A professora Margaret Stanley, presidente da IPVS, diz: "É incompreensível que haja tanta desigualdade na implementação de um atendimento médico crucial e barato. Mulheres jovens estão a perder consultas vitais no momento, o que pode ser fatal. Mais de 350.000 pessoas morrem anualmente de doenças relacionadas ao HPV. A prevenção e o tratamento precoces são fundamentais – o mundo precisa de agir."

Aproximadamente 20% dos homens têm o DNA do HPV detetado na sua região genital, e os casos aumentam a cada ano, levando a mortes por cancro anal, peniano e de garganta. O exame e o tratamento para prevenir estes tipos de cancro não estão amplamente disponíveis.

Joel Palefsky, médico e presidente da Campanha de Consciencialização do HPV e especialista em cancro relacionado ao HPV em homens, disse: "Com razão, o foco tem sido no cancro cervical, a principal causa de morte em mulheres em razão do cancro relacionado ao HPV. No entanto, os cancros anal e de garganta estão a tornar-se cada vez mais comuns, e os homens com HIV ou imunossuprimidos são particularmente de alto risco. Precisamos eliminar o estigma".