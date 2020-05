"Não é uma questão de obedecer, é uma questão de responsabilidade de todos. Se todos tivessem a responsabilidade de ter um pouco de bom senso, isso não teria saído do controlo por toda a Europa", avalia.

Cristina Quevedo diz que a máscara lhe dá "segurança". Segundo esta professora, o seu filho de 7 anos e a sua filha de 10 "habituaram-se facilmente" à nova peça de vestuário, porque recentemente uma das crianças esteve "doente e teve que usar uma máscara o tempo inteiro dentro de casa".

"Não sabemos se foi a COVID-19, porque não fizeram nenhum teste", acrescenta Cristina, que acredita que descer à rua "sem máscara é como mergulhar numa piscina sem saber nadar".

Madrid foi uma das áreas da Europa mais afetadas pela pandemia, com mais de 8.900 mortes, um terço do total de óbitos no país, segundo o Ministério da Saúde.

Nas últimas semanas, o governo organizou várias entregas de máscaras nos principais pontos de transporte público do país e, há um mês, estabeleceu um preço máximo pela venda de máscaras cirúrgicas ao público em 96 cêntimos de euro.

Tanto nas vias públicas como nos supermercados, farmácias e lojas que abriram timidamente nos dias de hoje, a grande maioria das pessoas já usava máscaras. E no transporte, o governo tinha imposto a obrigação de usá-la, sob pena de multa.

