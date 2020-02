“Há uma grande diferença nesse papel entre os países europeus”, sendo que “a prescrição de medicamentos é a diferença mais visível”, acrescenta.

De acordo com uma “análise preliminar de um estudo” em 3.300 enfermeiros, médicos e farmacêuticos europeus, a pontuação média da comunicação interprofissional no cuidado farmacoterapêutico foi considerada “alarmante dada a ligação com a segurança do paciente”, refere ainda o documento.

“As diferenças entre os países europeus são “essencialmente de cariz cultural, com falta de transparência e reconhecimento da função do enfermeiro no seio da equipa, no plano legal e da prática”, sustenta Luís Manuel da Cunha Batalha, coordenador da equipa da ESEnfC envolvida no projeto.

De acordo com o investigador da ESEnfC, se “aparentemente apenas aos enfermeiros portugueses não era permitida a prescrição de medicamentos”, uma “análise mais profunda veio evidenciar que muitos enfermeiros afirmavam que prescreviam”, quando, “na prática, o que se passava era uma cultura de mútua confiança entre enfermeiro e médico, não sustentada legalmente ou mesmo por protocolos institucionais”.

Ou seja, “em condições específicas, apenas em Espanha a prescrição é legalmente sustentada”, explicita, citado pela ESEnfC, Luís Batalha.

“A preparação dos enfermeiros portugueses é, de uma forma geral, boa, mas o cuidado farmacoterapêutico na equipa interprofissional (que inclui enfermeiro, médico e farmacêutico) carece, na prática clínica, de uma clarificação de funções, que muito se deve à falta de comunicação e interesses corporativistas”, conclui Luís Batalha.

A equipa de investigadores da ESEnfC presente no projeto DeMoPhaC é ainda constituída pelos docentes Isabel Fernandes, Paulo Alexandre Ferreira, Amélia Castilho e por José Miguel Seguro, Susana Calhindro e Inês Simões Pereira, estudantes do mestrado em Enfermagem Médico-Cirúrgica.

Além da ESEnfC, participam no projeto instituições da República Checa, Bélgica, Alemanha, Grécia, Hungria, Itália, Macedónia, Holanda, Noruega, Eslováquia, Eslovénia, Espanha e País de Gales.