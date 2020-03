O anúncio foi feito pela ministra da Saúde, Catalina Andramuño, em Guayaquil, que assinalou que a paciente chegou ao país no dia 14, sem apresentar sintomas, e está internada.

Segundo o presidente do Seguro Social, Paul Granda, a mulher teve contacto com parentes antes de ser hospitalizada, motivo pelo qual cerca de 80 pessoas estão a ser acompanhadas de perto pelas autoridades sanitárias.

Diante da presença do novo coronavírus no Equador, país de 17,4 milhões de habitantes, grandes eventos em Guayaquil, centro comercial do país, e na localidade vizinha de Babahoyo serão suspensos, como medida de precaução.

Veja em baixo o mapa interativo com os casos de coronavírus confirmados até agora

Se não conseguir ver o mapa desenvolvido pela Universidade Johns Hopkins, siga para este link.