Para a primavera/verão 2025, Tory Burch criou uma coleção de ready-to-wear que combina as transparências e bordados com elementos desportivos e formas amplas. O jacquard e chiffon foram os tecidos que mais se destacaram em cima da passerelle, onde foi possível ver as modelos Irina Shayk e Alexa Chung. Clique na galeria e veja as propostas de Tory Burch para a próxima temporada.