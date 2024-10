Com o estilo "boho chique", Hearst quis homenagear as "deusas femininas" no seu desfile, realizado no imponente hotel do falecido Karl Lagerfeld, no coração de Paris.

O destile começou com Niamh, deusa do mar, com um vestido georgette de seda transparente. Nos pés, as modelos calçavam tanto botas de cowboy quanto botas de boxe, mesmo com elegantes vestidos com caudas.

A coleção de Hearst é unissexo. Para os homens, o destaque foi um fato dourado confeccionado em cobre e seda, uma homenagem à deusa Fides.

Para as suas criações em lã, campestres, mas de luxo, Gabriela misturou caxemira e merino, propondo vestidos em macramé e blusas mais leves, com seda, graças à colaboração com artesãos no Uruguai.