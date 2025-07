O chef suíço Daniel Humm, detentor de uma estrela Michelin e especialista em culinária à base de plantas, casou-se com uma das estrelas da série 'Succession', a atriz Annabelle Dexter-Jones.

A semana do casal começou com este momento especial, pois deram o nó na segunda-feira, dia 30 de junho. Para a ocasião, a atriz, de 38 anos, escolheu um vestido de seda, personalizado por Gabriela Hearst, e que combinou com um véu de georgette de chiffon de seda.

O artista italiano Francesco Clemente quem oficializou o casamento, e a cerimónia contou com a presença de várias estrelas. Sabe-se ainda que Fran Lebowitz foi testemunha, como relata o Page Six. O meio-irmão de Dexter-Jones, Mark Ronson, e a mulher do mesmo, Grace Gummer, também estiverem presentes, assim como Questlove.

O casamento decorreu no luxuoso restaurante Eleven Madison Park, em Nova Iorque, nos Estados Unidos.

A notícia foi também confirmada por Gabriela Hearst nas redes sociais, uma vez que o estilista fez uma publicação onde fala sobre este dia especial.

"No sábado, o meu melhor amigo Daniel Humm casou-se com a companheira mais incrível que ele podia ter. O destino teve um papel importante neste encontro. Eles nunca se tinham conhecido, mesmo com tantos amigos próximos em comum, até ao ano passado. Eu estava lá quando eles se conheceram, vi a magia acontecer diante dos meus olhos", começou por partilhar na publicação que fez na sua página de Instagram.

De seguida, falou sobre o vestido de Annabelle Dexter-Jones, que em 'Succession' dá vida a Naomi Pierce, referindo que foi o responsável pelos look dos noivos e familiares.

"Annabelle é a definição de beleza atemporal, inteligência combinada com um coração grande. Nada foi mais inspirador do que ser responsável por vestir todos na família, a noiva, o noivo, a mãe da noiva, as filhas adoráveis do noivo [Vivienne e Colette]. Esta é uma verdadeira história de amor de Nova Iorque", disse. Veja a publicação na íntegra:

De recordar que foi no dia 6 de fevereiro que o chef Daniel Humm anunciou o noivado. "Quando é, tu sabes. Contigo tem sido tão óbvio, Annabelle Dexter-Jones. Nunca imaginei que alguém tão especial pudesse existir, e tu mostraste-me o que é o amor verdadeiro. Juntos, continuaremos nesta jornada para sempre. Amo-te", disse numa publicação que fez no Instagram.

O chef, destaca-se ainda, é pai de três menina. Vivienne e Colette, nasceram do casamento com Geneen Wright, e Justine é fruto da relação com a 'ex' Elaine Mathieu.

Anteriormente, mais precisamente em 2022, Daniel Humm viveu um romance com Demi Moore. Aliás, foram vistos juntos na primeira fila do desfile de outono/inverno da Chloé na Semana de Moda de Paris em 2022. No entanto, separaram-se menos de um ano depois de terem começado a namorar, como disse uma amiga de Demi Moore à People em novembro desse ano.