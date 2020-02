"Na semana passada, já houve um transplante de um doente eletivo - que é da lista de espera - e já foi retomada a entrada de doentes novos em lista de espera", afirmou hoje o presidente do conselho de administração do CHUC, Fernando Regateiro, que falava numa conferência de imprensa.

A conferência de imprensa surgiu na sequência da notícia de hoje do jornal Público, que refere que há cinco meses que não entram novos doentes em lista de espera para a realização de transplantes hepáticos no CHUC, face a uma bactéria multirresistente no internamento e à falta de recursos humanos.

Segundo Fernando Regateiro, essa situação "era verdade até à semana passada", na sequência de problemas com uma bactéria multirresistente, bem como com a necessidade de reorganizar as estruturas de resposta.

O presidente do conselho de administração do CHUC referiu que a organização, em termos de estruturas, está terminada, faltando ainda criar "as condições para agregar, especialidade a especialidade, as equipas e criar as condições para a respetiva remuneração".

"A questão dos recursos humanos é sensível e temos vindo a resolver, mas os recursos humanos não se recrutam de um dia para o outro, ainda para mais numa área em que há um tempo de aprendizagem longo", disse.