“O ensaio, intitulado ‘Nel Contagio’, desenvolve um artigo publicado no Corriere della Sera, que teve um importante impacto na sociedade italiana”, disse à agência Lusa Francisco Vale, editor da Relógio d’Água.

Trata-se de uma obra que, mais do que a própria epidemia, se ocupa sobretudo das transformações sociais e culturais que esta pode causar, acrescentou.

Na apresentação da obra, o autor escreve: “Não tenho medo de ficar doente. Então, tenho medo de quê? De tudo aquilo que o contágio pode mudar. De descobrir que os pilares da civilização que conheço são um castelo de cartas. Tenho medo do esgotamento, mas também do seu contrário: que o medo passe em vão, sem deixar uma mudança para trás”.

Candidata a ser a emergência sanitária mais importante dos tempos atuais, a epidemia Covid-19 “revela a complexidade do mundo em que habitamos, das suas lógicas sociais, políticas, económicas, interpessoais e psíquicas”, refere a sinopse.

O autor salienta que a experiência por que a sociedade está a passar tem um caráter “extremamente identitário e cultural”, que requer um esforço de imaginação que, num regime normal, as pessoas não estão habituadas a realizar: verem-se inextricavelmente conectadas ao outro e levando em consideração a presença deles nas suas escolhas individuais.

“No contágio, a falta de solidariedade é antes de tudo um defeito na imaginação. No contágio, somos um único organismo, uma comunidade que entende a totalidade dos seres humanos”, refere.

Numa altura em que a humanidade atravessa uma pandemia, com repercussões globais únicas, também o grupo editorial Porto Editora se prepara para publicar em breve a tradução portuguesa de “The Rules of Contagion: Why Things Spread – and Why They Stop” (“As regras do contágio: por que as coisas se espalham – e por que elas param”, em tradução literal), do professor britânico Adam Kucharski, especialista em surtos na Escola de Higiene e Medicina Tropical de Londres, sobre “a nova ciência do contágio e a forma surpreendente como isso molda a nossa vida e comportamento”.

“Um vírus mortal de repente explode na população. Um movimento político ganha ritmo e depois desaparece rapidamente. Uma ideia deflagra como um incêndio, mudando o mundo para sempre. Vivemos num mundo que está mais interconectado do que nunca. As nossas vidas são moldadas por surtos – de doenças, desinformação e até violência – que aparecem, espalham-se e desaparecem com uma velocidade desconcertante”, descreve a sinopse do livro.