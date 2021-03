"O Sindicato Democrático dos Enfermeiros de Portugal (SINDEPOR) tem conhecimento que, no Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho, há enfermeiros com contratos não-Covid que já começaram a ser despedidos", revela o organismo em comunicado.

"Trata-se de enfermeiros que trabalharam no combate à pandemia e que, mesmo num cenário de abrandamento da mesma, continuam a ser necessários para responder aos tratamentos de outras doenças, que ficaram atrasados face à prioridade dada aos pacientes Covid", explica.

"O SINDEPOR denuncia esta situação e não aceita a transformação de 'heróis' em meros dispositivos descartáveis", acrescenta.

Além da situação dos enfermeiros já dispensados, Carlos Ramalho, presidente do SINDEPOR, alerta que "no Centro Hospitalar Gaia/Espinho temos um universo de 100 enfermeiros com contratos precários que podem vir a ser dispensados".

O dirigente sindical recorda que "até se está a prever a possibilidade de contratar enfermeiros estrangeiros, quando estes enfermeiros portugueses, que estão a trabalhar, podem vir a ser dispensados porque o seu contrato simplesmente prevê essa possibilidade". "Não faz sentido nenhum, é uma contradição", conclui.

O comunicado frisa o caso concreto da enfermeira Francisca Ferreira, que tinha um contrato de substituição desde maio de 2020. No entanto, foi informada, por e-mail, que esse vínculo terminava no dia 23 deste mês. "Caiu como uma bomba, porque tinham-nos garantido que os contratos de substituição iriam ficar no hospital", afirma a profissional, que durante o período em que esteve ao serviço também trabalhou no combate à pandemia.

Embora no plano jurídico a interpretação possa ser outra, a situação vertente torna-se ainda mais incompreensível tendo em conta o Decreto 4/2021, de 13 de março, que no número 1 do artigo 10º estabelece: "Durante o período de vigência do estado de emergência suspende-se, temporária e excecionalmente, e por necessidades imperiosas de serviço, a possibilidade de fazer cessar os contratos de trabalho de profissionais de saúde vinculados aos serviços e estabelecimentos integrados no Serviço Nacional de Saúde (SNS), independentemente da natureza jurídica do vínculo, quer por iniciativa do empregador, quer por iniciativa do trabalhador".

