"É falso que Portugal tenha desperdiçado a 6.ª dose, conforme o Expresso noticia", garante o comunicado. "Importa afirmar que a utilização da 6.ª dose cumpriu com todas as regras de segurança e qualidade aplicáveis à reconstituição e administração de fórmulas medicamentosas", acrescenta.

Segundo o referido semanário, a falta de uma norma da Direção-Geral da Saúde (DGS) que permita preparar seis doses por cada frasco da vacina da Pfizer/BioNTech obrigou a desperdiçar uma quantidade que daria para vacinar seis mil portugueses.

O Ministério da Saúde adianta em nota de imprensa que, conforme nota do INFARMED de 30 de dezembro, "a possibilidade de extrair 6 doses foi confirmada, permitindo a administração de 6 doses por frasco, desde que fosse sempre verificado e assegurado o volume de 0,3 ml previamente a cada administração".

"As doses devem ser retiradas em condições assépticas e utilizando agulhas e seringas apropriadas", indica o comunicado do governo.

"Esta orientação foi dada no contexto da discussão em curso, no âmbito da rede, integrada pelo INFARMED, de autoridades reguladoras do medicamento da União Europeia e da Agência Europeia de Medicamentos (EMA), tendo a empresa titular de Autorização de Introdução no Mercado submetido formalmente o pedido de alteração da extração do número de doses por frasco, cuja avaliação será hoje concluída e que será objeto de comunicação posterior", lê-se ainda.

"Esta atualização irá, subsequentemente, ser refletida na norma da DGS, elaborada de acordo com o Resumo das Características do Medicamento (RCM)", diz a nota.

"Neste enquadramento a prática generalizada dos postos de vacinação tem sido a utilização da 6.ª dose, cumpridas que sejam as condições exigidas", assevera.

Segundo o jornal Expresso, o desperdício "é generalizado entre os países europeus e deve-se à inércia da Agência Europeia de Medicamentos em aprovar o pedido do primeiro laboratório fornecedor, Pfizer, para que sejam preparadas seis e não cinco doses por frasco".

Em declarações ao Expresso, o coordenador do Plano Nacional de Vacinação contra a COVID-19, Francisco Ramos, confirmou a necessidade de haver uma norma para permitir o fim do desperdício de uma dose por frasco, mas garantiu que a orientação "está pronta para ser publicada".

Segundo o Expresso, até terça-feira "tinham sido administradas 32 mil vacinas, ou seja, foram abertos seis mil frascos, e de cada um foi deitada fora uma dose".

A vacina da Pfizer foi a primeira a ser autorizada e a chegar a Portugal. A da Moderna, que também implica duas administrações, começa a ser entregue na próxima semana (260 mil unidades até março) e está pronta a usar. "Vai chegar em embalagens de cinco ou dez unidades (doses) e não requer reconstituição", adianta Francisco Ramos.

Sem o desperdício de uma dose por frasco da vacina da Pfizer, escreve o Expresso, “só em janeiro seria possível proteger 31.900 portugueses, com duas doses, além do planeado”.

Em Portugal a campanha de vacinação contra a COVID-19 iniciou-se em 27 de dezembro nos hospitais, abrangendo os profissionais de saúde, e já se estendeu-se aos lares de idosos.

A primeira fase do plano de vacinação, até final de março, abrange também profissionais das forças armadas, forças de segurança e serviços críticos.

Nesta fase serão igualmente vacinadas, a partir de fevereiro, pessoas de idade igual ou superior a 50 anos com pelo menos uma das seguintes patologias: insuficiência cardíaca, doença coronária, insuficiência renal ou doença respiratória crónica sob suporte ventilatório e/ou oxigenoterapia de longa duração.

A segunda fase arranca a partir de abril e inclui pessoas de idade igual ou superior a 65 anos e pessoas entre os 50 e os 64 anos de idade, inclusive, com pelo menos uma das seguintes patologias: diabetes, neoplasia maligna ativa, doença renal crónica, insuficiência hepática, hipertensão arterial, obesidade e outras doenças com menor prevalência que poderão ser definidas posteriormente, em função do conhecimento científico.

Na terceira fase será vacinada a restante população, em data a determinar.

As pessoas a vacinar ao longo do ano serão contactadas pelo Serviço Nacional de Saúde (SNS).

Com Lusa

