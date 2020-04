“Analisaram geneticamente as bactérias destes indivíduos e verificaram que, apesar das diferenças serem pequenas, as mutações existiam”, explica o instituto, adiantando que em doentes com formas de tuberculose mais severas, a bactéria “consegue espaçar à vigilância dos macrófagos”, ou seja, as primeiras células que alertam o organismo da presença de um agente infeccioso.

“A resposta imunológica inicial não funciona no seu potencial máximo, o que pode explicar o subsequente desenvolvimento de tuberculoses mais severas”, adianta o i3S.

Citada no comunicado, Margarida Saraiva, líder do grupo de investigação, explica que os resultados agora publicados são o reflexo de “sete anos de trabalho” de uma equipa composta por biólogos, bioinformáticos, microbiologistas, geneticistas e clínicos, o que permitiu “abordar o tema de forma complexa e holística”.

“O que nós descobrirmos é que diferentes ‘Mycobacterium tuberculosis’, mesmo que geneticamente muito semelhantes, diferem na sua capacidade de estimular os macrófagos. Em particular, as bactérias isoladas de doentes com formas severas de tuberculose apresentam a capacidade de ‘escapar’ aos mecanismos que os macrófagos possuem para alertar o organismo da presença de um agente infeccioso”, salienta.

Acrescenta que a descoberta é “particularmente importante para a investigação na área da tuberculose”, tendo por isso de ser “incorporada em toda a investigação laboratorial”.

“Quando falamos em vacinação temos também de ter em conta essa variedade genética da bactéria que causa a tuberculose”, conclui.