A DGC diz ainda, que nessas fiscalizações, identificou publicidade com testemunhos de consumidores que afirmam ter ingerido determinado produto e obtido determinados resultados, e que recorrem por vezes à imagem de figuras públicas, “sem que a veracidade desses testemunhos seja comprovada”.

Assim como detetou a utilização de afirmações proibidas pela lei, relativas à perda de peso e emagrecimento rápido, que “podem acarretar graves problemas para a saúde”.

A Direção-Geral do Consumidor informa ainda, naquele aviso, que já dirigiu uma recomendação nesta matéria aos operadores económicos e que “adotará as medidas necessárias para fazer cessar as práticas abusivas” que sejam identificadas neste domínio, no exercício das suas competências sancionatórias em matéria de publicidade.