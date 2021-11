Esta mensagem insere-se na campanha “A vitória contra a doença renal começa na prevenção”, que, no âmbito do Dia Mundial da Diabetes, que se assinala a 14 de novembro, tem o objetivo de consciencializar a população para a adoção de estilos de vida saudáveis, de forma a evitar ambas as patologias.

“A diabetes é um fator de risco para o desenvolvimento da doença renal crónica. A adoção de estilos de vida saudáveis, através de uma alimentação pobre em gorduras e em açúcares, assim como da prática de exercício físico frequente são essenciais para prevenir a diabetes ou manter a doença controlada, evitando a as suas consequências, como seja a doença renal crónica”, afirma Jaime Tavares, presidente da ANADIAL.

E acrescenta: “Além da prevenção e do controlo da diabetes, procure consultar o seu médico assistente e fazer exames diagnósticos com regularidade, não faça automedicação, evite o stress, beba água, controle a hipertensão arterial, deixe de fumar e limite o consumo de álcool. Cuide da sua saúde.”

A campanha pretende aumentar o conhecimento e compreensão sobre a doença renal crónica, promovendo a sua prevenção. A iniciativa conta com o apoio da Associação de Doentes Renais de Portugal, da Associação Portuguesa de Enfermeiros de Diálise e Transplantação, da Associação Portuguesa de Insuficientes Renais (APIR), da Sociedade Portuguesa de Nefrologia e da Sociedade Portuguesa de Transplantação.

A doença renal crónica é provocada pela deterioração lenta e irreversível da função dos rins. Estes são os responsáveis por filtrar o sangue, o excesso de água e os produtos tóxicos que se formam no organismo. Quando perdem a sua função há uma acumulação de produtos metabólicos tóxicos no sangue (azotemia ou uremia). Os doentes com diabetes, hipertensão arterial, obesidade e história familiar de doença renal podem estar em risco de desenvolver esta doença.