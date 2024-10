Hoje, dia 8 de Outubro, celebramos o Dia Internacional do Podologista, uma data que devemos assinalar e ao mesmo tempo um momento para refletirmos sobre a importância da podologia e o papel essencial que os podologistas desempenham na promoção da saúde e do bem-estar, tanto no âmbito da prevenção como no tratamento das patologias que afetam o membro inferior, com particular enfoque no pé. Não devemos deixar passar esta data oportunidade para destacar a relevância da nossa profissão e o impacto positivo que podemos ter na vida das pessoas.

Os pés são uma parte do corpo frequentemente esquecida, mas são fundamentais para a nossa mobilidade, equilíbrio e qualidade de vida. Embora estejam escondidos na maioria das vezes, os pés suportam o peso do corpo e permitem-nos realizar as nossas atividades diárias, desde caminhar até praticar desporto. As lesões e doenças que os afetam podem ter um impacto significativo no nosso dia a dia, limitando a nossa capacidade de movimento e afectando, assim, a nossa qualidade de vida. Um pé saudável é sinónimo de um corpo saudável.

O podologista é o profissional especializado no diagnóstico, prevenção e tratamento das condições que afectam os pés e os membros inferiores. Desde problemas simples, como calosidades, fissuras ou até mesmo unhas encravadas, entre outros, até condições mais complexas, como neuropatias, doenças vasculares ou reumáticas, o podologista é uma peça chave na manutenção da saúde podológica. Sendo por isso, um elemento importante e cada vez mais presente no nosso Sistema Nacional de Saúde, não só nos cuidados primários como também no âmbito hospitalar.

Neste Dia Internacional do Podologista, é importante lembrar também o papel educativo que a podologia desempenha de modo a prevenir a doença e consequências que afetam a qualidade de vida. O aconselhamento sobre cuidados adequados com os pés, a escolha do calçado apropriado e a prática de uma boa higiene são elementos fundamentais que todos devemos ter em conta. Muitas vezes, os pacientes subestimam a importância dos cuidados diários com os pés. É pois, por isso, necessário promover a consciência sobre a necessidade de inspeção regular dos pés, especialmente em populações de risco, como os idosos e os diabéticos. A deteção precoce de problemas pode evitar complicações sérias, como infeções ou amputações.

É um trabalho que exige não apenas conhecimentos técnicos, mas também empatia e uma forte capacidade de comunicação.

A formação em podologia, como a que oferecemos na Escola Superior de Saúde da Cruz Vermelha Portuguesa-Lisboa, é fundamental para garantir que os futuros profissionais estejam bem preparados para enfrentar os desafios da profissão. Investimos na formação teórica e prática, proporcionando aos nossos alunos as competências necessárias para oferecer cuidados de qualidade e inovadores. Além disso, enfatizamos a importância do estágio clínico, onde os alunos podem aplicar o que aprenderam em situações do mundo real, sob a supervisão de profissionais experientes.

No nosso curso, procuramos também fomentar a investigação na área da podologia. A pesquisa é essencial para a evolução da nossa prática e para a implementação de novas técnicas e tratamentos que possam beneficiar os nossos pacientes. Assim, incentivamos os nossos alunos a participar em projetos de investigação e a contribuir para o avanço do conhecimento na área. Através da formação contínua e da partilha de conhecimentos, podemos garantir que a podologia se mantém atualizada face às inovações e às necessidades emergentes da sociedade.

Neste dia especial, que possamos, juntos, promover uma maior consciencialização sobre a podologia e contribuir para um futuro mais saudável. A saúde dos pés não é apenas uma questão de bem-estar físico, é também uma parte integral da saúde geral do indivíduo. Ao cuidarmos dos nossos pés, estamos a investir na nossa saúde global.

Por último, e não menos importante, é de destacar que a podologia é uma profissão que se encontra em constante evolução, usufruindo com o avanço da tecnologia e das ciências da saúde. Surgem assim, novas abordagens e tratamentos que enriquecem a prática da podologia. É essencial que continuemos a actualizar as nossas competências e a expandir os nossos conhecimentos para melhor servir os nossos pacientes. A formação contínua é uma obrigação que todos os profissionais da saúde devem assumir, pois a saúde é um campo dinâmico e em constante mudança.

Parabéns a todos os podologistas pelo seu trabalho dedicado e pelo impacto positivo que têm na vida dos seus pacientes. Que este Dia Internacional do Podologista nos inspire a continuar a cuidar e a promover a saúde e o bem-estar de todos.