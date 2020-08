Os principais pontos do parecer técnico da DGS

Só poderão estar "16.563 pessoas em simultâneo no recinto" do evento.

No palco principal, só poderão estar duas mil pessoas em simultâneo.

A organização deverá garantir que todos os trabalhadores tenham "equipamentos de protecção individual (EPI) adequados às respetivas funções".

É recomendado o uso de máscara para maiores de 10 anos.

O consumo de álcool está proibido a partir das 20h00, exceto durante as refeições.

A organização deve assegurar o cumprimento do distanciamento físico de, pelo menos, dois (2) metros entre pessoas, em todos os espaços do recinto, salvo se forem coabitantes.

O que diz o parecer técnico?

O PCP tinha anunciado a diminuição do número de pessoas na "Festa do Avante!" para 33 mil, mas segundo o parecer técnico da DGS só poderão estar "16.563 pessoas em simultâneo no recinto" do evento.

Imagem do Parecer Técnico da DGS referente à lotação dos espaços

Segundo o documento da DGS, "nas entradas e dentro do próprio recinto, devem ser afixadas, de forma visível, as medidas de prevenção e controlo de infeção a cumprir durante o evento".

Nas entradas e dentro do próprio recinto, devem ser afixadas, de forma visível, as medidas de prevenção e controlo de infeção a cumprir durante o evento, nomeadamente:

- distanciamento físico recomendado e evicção de concentração de pessoas, nos termos da legislação vigente;

- higiene pessoal, nomeadamente lavagem frequente das mãos, e etiqueta respiratória;

- limpeza e desinfeção dos espaços;

- utilização de máscara em espaços fechados e utilização de máscara por todas as pessoas em espaços abertos, atento o princípio da precaução em saúde pública

- automonitorização de sintomas, com abstenção de trabalho ou participação caso surjam sintomas sugestivos da doença; assim como as regras de funcionamento dos diferentes espaços.

Segundo o parecer técnico, "recomenda-se o uso de máscara por todas as pessoas com idade superior a dez (10) anos, em todo o recinto, incluindo os espaços destinados a atividades específicas, durante todo o tempo que neles permaneçam".

O documento diz que "deve ser assegurada a existência de equipamentos e/ou instalações adequadas à adoção de boas práticas de higiene, incluindo disponibilização de água, sabão e dispensadores de solução antissética de base alcoólica (SABA), em diversos locais estratégicos, de fácil acesso a todas as pessoas, nomeadamente, instalações sanitárias, espaços de restauração ou similares, entrada dos espaços (com palco) destinados a espetáculos, entrada dos espaços de exposições e, em geral, ao longo do recinto".