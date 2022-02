Segundo o porta-voz do Comando Provincial de Luanda da Polícia, Nestor Goubel, o falso médico, de 29 anos, foi detido, na tarde de segunda-feira, por efetivos do comando municipal do Kilamba Kiaxi, após denúncia da direção da unidade hospitalar.

“O mesmo foi detido pelo facto de se ter apresentado no mesmo hospital como médico pediatra e quando começou a trabalhar apresentou algumas dificuldades ao consultar os pacientes e desde logo deu-se conta que não era um médico e, sobretudo, pertencente àquele hospital”, explicou o oficial da polícia.

Dadas as “evidências de crime de falsa qualidade”, referiu Nestor Goubel, de imediato a direção do hospital comunicou à polícia e o homem foi detido.

“Realçar que no dia 26 de janeiro o mesmo já havia passado por este hospital e no mesmo consultório onde fez consultas no banco de urgência sem que ninguém se apercebesse, mas ontem [segunda-feira] quando tentava pela segunda vez foi já detido este falso médico”, concluiu.

O Hospital Materno Infantil do Avô Kumbi está localizado no bairro do Golf 1, município do Kilamba Kiaxi, um dos nove da capital angolana.