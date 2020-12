Os dados sobre taxa de incidência de casos acumulados entre 25 de novembro e 08 de dezembro indicam que há menos 10 concelhos em que o número de casos registados foram inferiores a 960 por 100 mil habitantes.

No boletim anterior, com dados referentes à distribuição de casos de infeção, para o período entre 19 de novembro e 02 de dezembro, Portugal tinha 35 concelhos com mais de 960 infeções por 100 mil habitantes.

Entre os concelhos cujo risco continua a ser extremamente elevado e que estão sujeitos a medidas restritivas de confinamento, Mondim de Basto encabeça a lista com 2.663 casos/100 mil habitantes.

Além de Mondim de Basto, a lista de concelhos onde foram detetadas mais de duas mil infeções pelo novo coronavírus no período em análise inclui também Marvão (2.097 casos/100 mil) e Chaves (2.084).

Há também a registar 20 concelhos com mais de 1.100 infeções por cem mil habitantes.

Na nota explicativa dos dados por concelhos é referido que a incidência cumulativa “corresponde ao quociente entre o número de novos casos confirmados nos 14 dias anteriores ao momento de análise e a população residente estimada”.

Portugal contabiliza hoje mais 90 mortes relacionadas com a covid-19 e 2.194 novos casos de infeção com o novo coronavírus, segundo a Direção Geral da Saúde (DGS).

Desde o início da pandemia, Portugal já registou 5.694 mortes e 350.938 casos de infeção pelo vírus SARS-CoV-2, estando hoje ativos 71.012, menos 851 casos em relação a domingo.

Dados oficiais mostram hoje se registou o número mais baixo de novos casos de infeção num só dia desde 20 de outubro, quando foram registados 1876.

Quanto aos internamentos hospitalares, o boletim epidemiológico da DGS revela que estão internadas 3.254 pessoas, mais 97 do que no dia anterior, das quais 513 em cuidados intensivos, um dado que não sofreu alterações nas últimas 24 horas.

O país está em estado de emergência desde 09 de novembro e até 23 de dezembro, período durante o qual há recolher obrigatório nos concelhos de risco de contágio mais elevado.

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 1.612.297 mortos resultantes de mais de 72,1 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.