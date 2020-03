O deputado Ho Ion Sang sublinhou o pragmatismo do Governo local, decisivo para travar a epidemia num território que estava prestes a festejar o Ano Novo chinês, altura em que milhões de chineses viajam.

O deputado lembrou que no primeiro dia de 2020 “começou-se a medir, no aeroporto, a temperatura corporal dos visitantes em voos de Wuhan”, capital da província de Hubei e centro da epidemia.

“Em 23 de Janeiro, foi divulgado o plano de fornecimento de máscaras aos residentes de Macau, e já está a decorrer a sexta ronda de fornecimento; em 24 de Janeiro, anunciou-se o prolongamento das férias escolares do Ano Novo Chinês, e, em 04 de Fevereiro, decidiu-se suspender, por meio mês, as atividades dos setores do jogo e diversões”, acrescentou.

Ho Ion Sang lembrou ainda outras medidas preventivas aplicadas no território, como a obrigação do uso de máscara nos transportes públicos, a divulgação de informações sobre a epidemia e a exigência de observação médica das pessoas provenientes das áreas de alto risco epidémico.

“É comovente a adesão de toda a população ao combate à epidemia. Nos últimos três meses desde o surto da Covid-19, a nação chinesa tem sido posta a uma prova sem precedentes (…) Tenho a certeza de que a vitória definitiva vai ser alcançada com a persistência e o esforço do povo”, enfatizou a deputada Chan Hong.

Ho Ion Sang e vários deputados referiram o novo caso importado, identificado no domingo, apelando à sociedade para manter as medidas de prevenção no território.

No domingo, Macau registou o 11.º caso de infeção pelo coronavírus. Trata-se de uma sul-coreana, de 26 anos, trabalhadora não residente, que visitou a família do namorado no Porto.

