No Reino Unido, após uma década de cortes, o primeiro-ministro Boris Johnson tornou-se um fervoroso defensor do sistema público de saúde (NHS), depois de ele próprio ser tratado num hospital do Estado depois de desenvolver COVID-19.

"A história do primeiro-ministro salvo pelo SNS" é "potente", diz o professor de História Económica Mark Harrison, da Universidade de Warwick. "Será duro para os conservadores descumprirem as suas promessas" de investir na saúde, completou.

- Hotéis para os sem-abrigo -

Os sem-abrigo estão particularmente expostos a contágios, sobretudo numa altura em que dormem em abrigos sobrelotados.

O governo britânico lançou o programa "Everyone In" ("Todo a gente protegida", numa tradução livre), e as autoridades locais recorreram a hotéis ou albergues para colocar milhares de pessoas sem casa.

Segundo o governo, 5.400 pessoas, cerca de 90% da população de rua, foram abrigadas. Estes números não incluem, porém, todos os sem-abrigo. Segundo a associação Crisis UK, há pelo menos 170.000 no Reino Unido.

"Muitos estão prestes a ser expulsos do seu alojamento, mas há um esforço incrível do governo", diz Jamine Basran, porta-voz da Crisis UK. "Isso mostra que, quando há vontade política, é possível", completa.

- Mão verde? -

Muitos pedem que se aproveite este retorno da "mão" do Estado para reorientar a política industrial, como na época do Plano Marshall, do pós-Segunda Guerra Mundial, e aproveitar para ir ao encontro de uma economia "mais verde".

Até o diretor da Agência Internacional de Energia, Fatih Birol, pediu aos líderes mundiais que "garantam que a transição energética esteja no primeiro plano das suas respostas à COVID-19".

Na Alemanha, por exemplo, os pedidos de ajuda ao Estado estarão condicionados aos compromissos climáticos.

Mas o que aí vem é ainda uma incógnita.