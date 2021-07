A exposição ao sol tem conhecidos benefícios para a saúde. Origina uma sensação de bem-estar, regula o ritmo biológico e é indispensável para a produção de vitamina D.

No entanto, quando não existem cuidados com a exposição solar, são vários os malefícios para a pele, nomeadamente queimaduras solares e cancro de pele. As crianças são particularmente susceptíveis ao sol porque a sua pele é mais sensível e tem que ser resguardada desde muito cedo para evitar malefícios no futuro.

Também resultado da elevada exposição solar, são várias as doenças alérgicas em adultos e crianças que podem piorar com a exposição solar sem os devidos cuidados, das quais se destacam:

- Eczema: a pele seca e frágil é uma característica desta doença. A exposição solar sem proteção, quando não acompanhada de hidratação da pele com creme emoliente é um fator de agravamento do eczema nas crianças.

- Urticária: o aparecimento de babas e manchas com comichão pode ser causada por alergia a alimentos, medicamentos ou infeções (sobretudo por vírus), embora não se consiga identificar a causa na maioria dos casos. A exposição ao sol e calor agrava a urticária independentemente do fator causal.

As crianças, em particular as que têm doença alérgica cutânea, são mais suscetíveis à exposição solar. Por isso, não devemos esquecer nenhum dos cuidados com o sol, sobretudo nesta altura do ano.

Cuidados essenciais

- Evitar as horas de maior calor, entre as 11h e as 17h;

- Durante o 1.º ano de vida o bebé não deve ser exposto diretamente ao sol. Devem usar roupa que cubra o corpo e aplicar protetor solar com elevado nível de proteção nas áreas não cobertas;

- Usar sempre chapéu e óculos de sol;

- Aplicar protector solar com filtro mineral (sobretudo se tiver idade inferior a 2 anos) e com fator de proteção elevado;

- Aplicar o protector 30 minutos antes da exposição solar e repetir a aplicação a cada 2 horas ou após cada banho de mar / piscina;

- Não esquecer que nos dias nublados os cuidados devem ser mantidos;

- Após a exposição solar aplicar creme hidratante (muito importante nas crianças com eczema);

- Em dias de sol e calor, reforçar a hidratação do bebé e criança para evitar a desidratação. Além de oferecer água, a hidratação pode ser reforçada com a ingestão de alimentos ricos em água como a melancia, morangos e cenouras cruas.

Um artigo da médica Marta Chambel, especialista em Imunoalergologia.