“A concretização desta aquisição representa uma importante mais-valia para a estratégia de expansão e consolidação da rede CUF, cuja ambição passa por disponibilizar a cada vez mais portugueses os cuidados de saúde de qualidade prestados pela CUF”, afirmou o presidente da comissão executiva da CUF, Rui Diniz, citado em comunicado.

A 18 de outubro de 2022 foi anunciado que a CUF e os acionistas do Hospital Internacional dos Açores (HIA) chegaram a “acordo de princípio” para a aquisição do único hospital privado no arquipélago.

Hoje, a CUF afirma que com a aquisição do HIA pretende “contribuir para o reforço da acessibilidade aos cuidados de saúde de qualidade” na região.

“A CUF, a partir de hoje, coloca ao serviço da população dos Açores a experiência de mais de 77 anos na prestação de cuidados de saúde”, lê-se na nota de imprensa.

O HIA, localizado na Lagoa, ilha de São Miguel, foi inaugurado em março de 2021, contando com mais de 20 especialidades médicas e 90 camas para internamento.

“Esta aquisição permitirá, igualmente, uma partilha de conhecimento entre as equipas da CUF e desta nova unidade hospitalar, beneficiando os cuidados de saúde prestados”, defende Rui Diniz.

A rede CUF é composta por 24 hospitais e clínicas, localizados em 15 municípios do país.