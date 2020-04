António Costa, que respondia a perguntas do secretário-geral do PCP, Jerónimo de Sousa, no debate quinzenal, na Assembleia da República, disse que o Governo tem "um caminho" do qual não irá "arredar pé".

"É preciso ter consciência de que esta crise não se pode resolver com respostas de austeridade. O que temos feito visa manter vivas as empresas, os postos de trabalho e o rendimento dos trabalhadores. Temos de evitar acrescentar crise à crise", afirmou.

E acrescentou que "a prioridade" é manter o rendimento dos trabalhadores e as empresas que os sustentam.

"Esse será o nosso caminho, daqui não iremos arredar pé", disse o chefe do Governo.

A resposta à crise causada pela pandemia, que paralisou parcialmente a economia portuguesa, levou António Costa a prometer que não adotará a receita de austeridade de há dez anos, numa entrevista à agência Lusa, em 11 de abril.

Passada uma semana, agora em entrevista ao Expresso, em que anunciou um programa para o emprego, não repetiu a promessa, optando por dizer: “Não dou uma resposta que amanhã não possa garantir.”