Analisando o boletim da Direção-Geral da Saúde de 03 de maio, com dados até às 24:00 de 02 de maio, quando terminou o estado de emergência, e os valores divulgados na quinta-feira, a agência Lusa constatou que a AMP registava 8.498 infetados (33,61% do total do país) em 03 de maio e 9.421 infeções (28,05%) em 04 de junho.

Os 923 novos casos representam um aumento de 10,86% entre as duas datas e 11,11% do total de casos registados no país durante aquele período de pouco mais de um mês.

Na Área Metropolitana de Lisboa (AML), por exemplo, foram registados 5.192 casos desde o fim do estado de emergência, o que representa 62,48% das infeções reportadas no país desde então. A AML registava, no entanto, em 03 de maio, 18,71% dos infetados e, em 04 de junho, este valor estava em 29,54%, tendo em conta também o total do país.

Analisando individualmente os 17 concelhos que integram a Área Metropolitana do Porto, em 03 de maio quatro tinham mais de 1.000 infetados registados: Vila Nova de Gaia (1.413 - 5,59% do total do país), Porto (1.247 - 4,93%), Matosinhos (1.149 - 4,54%) e Gondomar (1.012 - 4%).

Um mês depois, tendo em conta os dados divulgados na quinta-feira, as percentagens caem nos quatro concelhos. Vila Nova de Gaia passa a ter 4,70% do total de casos reportados no país, o Porto 4,04%, Matosinhos 3,83% e Gondomar 3,24%.