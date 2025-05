A 1.ª edição do concurso O Melhor Croissant à Moda do Porto arrancou com a fase de inscrições, dirigida a estabelecimentos de restauração e bebidas que produzem os seus próprios croissants e que se localizam no Distrito e na Área Metropolitana do Porto.

Seguiu-se a prova de apuramento, que decorreu no dia 8 de maio, na Escola de Hotelaria e Turismo do Porto, de onde saíram os dez finalistas. A grande final realiza-se a 27 de maio, na Caetano Auto Porto, onde será conhecido o vencedor.

“Este concurso tem como objetivo reconhecer os profissionais e estabelecimentos que produzem o croissant à Moda do Porto, uma especialidade única da pastelaria da região”, salienta a equipa das Edições do Gosto, organizadora da iniciativa a par da revista “Manja”.

O croissant “à Moda do Porto” distingue-se dos croissants tradicionais por ser feito com massa brioche, o que lhe dá uma textura macia e um sabor mais rico. Muitas vezes é finalizado com uma calda brilhante de açúcar e, por vezes, aromatizado com Vinho do Porto, o que lhe confere o aspeto característico. Tem ainda um formato próprio, facilmente reconhecível.

“Durante a prova de apuramento, os croissants foram avaliados em prova cega — sem que os jurados soubessem de que estabelecimento eram — garantindo uma avaliação justa e imparcial. Foram considerados critérios como a técnica de confeção, o sabor, a textura da massa e o aspeto visual. O mesmo processo será repetido na final: os jurados voltam a provar os croissants finalistas, novamente em prova cega, para eleger o grande vencedor da edição”, sublinha a organização.

O júri desta edição é composto por cinco especialistas da área: a investigadora e professora de gastronomia Olga Cavaleiro (Presidente do Júri), as pasteleiras Andreia Moutinho e Ana Patrícia Correia (Marupiu Pâtisserie), a chef Inês Diniz (Casa Inês - Time Out Market Porto) e a jornalista Teresa Castro Viana.

De entre os estabelecimentos participantes, foram escolhidos dez finalistas. São eles:

Brites - Padaria e Pastelaria Artesanal

Café 55

Crescente Padaria Artesanal

Delícia de Gondomar & Pastelaria

Doce Alto - Confeitaria

Neta 3 - Padaria e Confeitaria

Nougat Pâtisserie

O Pasteleiro

Padaria Guetim 2

Rainha da Foz

Os dez estabelecimentos finalistas integram agora a Rota d’O Melhor Croissant à Moda do Porto. Esta rota será atualizada anualmente e servirá como guia para todos os que procuram este verdadeiro ícone da pastelaria portuense.