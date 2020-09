“Não tenho dúvida que a situação, neste momento, com o agravamento da pandemia na maioria dos países europeus e continente, nós [Madeira] temos também de redobrar as medidas profiláticas e o cuidado”, declarou Miguel Albuquerque à margem da visita que efetuou a uma das escolas do Funchal marcando o início do ano letivo para os alunos do ensino secundário.

O chefe do executivo madeirense salientou que “os dados dos últimos sete dias a nível nacional mostram que foi a pior semana desde abril (entre os dias 05 a 12)”, apontando que se registaram “3.725 novos casos só no continente”.

O governante insular sustentou que “isto é um aviso, porque o que se passou este fim de semana na zona velha [do Funchal] é uma vergonha”, apontando que estiveram “novamente, um conjunto de pessoas, uns em cima dos outros, sem máscara” a confraternizar o que “é um perigo” e uma situação “que não pode continuar”.

O responsável do Governo Regional de coligação PSD/CDS defendeu que “as pessoas têm de ser responsáveis”, realçando que em Barcelona, Itália, Canárias e Açores, o “problema foram os bares”.

“As aglomerações no fim de semana são um barril de pólvora”, vincou, argumentando serem “incompreensíveis” que as pessoas não entendam a importância de comportamentos como o uso da máscara ou do distanciamento social, mesmo quando querem “ir beber um copo”.