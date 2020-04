No arranque do debate eram pouco mais de 50 os deputados no plenário da Assembleia da República - o estabelecido, devido à covid-19, é que, nos dias sem votações, possa reunir com 46 parlamentares, um quinto do total, mas em anteriores plenários chegaram a ser muitos mais.

Apesar de continuarem a ser muito poucos os deputados que usam equipamento de proteção individual, - um dos que usa sempre máscara é o deputado do PSD e médico Ricardo Baptista Leite -, hoje alguns surgiram de viseira, que até agora tinha sido uma originalidade do social-democrata Pedro Pinto.

A inovação teve mais uma vez origem na bancada do PSD, já que foi a deputada social-democrata Lina Lopes que, além de envergar uma, também distribuiu várias que trazia numa caixa de cartão não só entre companheiros de partido, mas também a alguns ?camaradas' do PS.

A nível global, segundo um balanço da AFP, a pandemia de covid-19 já provocou cerca de 178 mil mortos e infetou mais de 2,5 milhões de pessoas em 193 países e territórios.