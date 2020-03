“Decidi suspender, por um mês, todos os voos provenientes da Europa e da Colômbia, para nos juntarmos aos processos preventivos a nível internacional”, disse Nicolás Maduro, que falava numa conferência de imprensa no palácio presidencial de Miraflores, em Caracas.

Como parte das medidas estão também suspensos os voos do Panamá e restringidas as viagens de pessoas provenientes do Irão, Japão e Coreia do Sul.

O Presidente da Venezuela precisou que foram descartados 30 casos de pacientes suspeitos de infeção com coronavírus e instou a que sejam seguidas as instruções da Organização Mundial da Saúde sobre a pandemia de Covid-19.

“Temos adotado todas as medidas preventivas para detetar a chegada do vírus, mas sendo uma pandemia que tem atacado as potências do mundo, há que saber que em qualquer momento o coronavírus poderá entrar no nosso país”, acrescentou.

Por outro lado, precisou que 46 hospitais públicos venezuelanos estão preparados para atender possíveis casos de infeção e que a Venezuela conta com interferon, um dos fármacos usados na China para tratamento da Covid-19.

Nas próximas horas as autoridades venezuelanas vão divulgar mais pormenores sobre as medidas preventivas em curso, que passam, pela suspensão de concentrações concorridas de pessoas em locais públicos.