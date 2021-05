A variante associada à Índia, considerada de preocupação, apareceu “numa altura em que a população portuguesa já tinha um considerável grau de imunidade” e foi “um bocadinho surpreendente para todos”, disse o investigador, adiantando que, não havendo casos em abril, de repente, em maio, está “com quase 5% dos casos covid-19 em Portugal”.

João Paulo Gomes falava na reunião de peritos do Infarmed, em Lisboa, à qual assistem o Presidente da República, o primeiro-ministro e membros do executivo, a primeira depois do fim do estado de emergência.

Segundo João Paulo Gomes, dos 800 genomas já sequenciados em maio, 4,6% estão associados a esta variante indiana, o que representa 37 casos confirmados, mas segundo estimativas podem atingir os 160 casos.