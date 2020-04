De acordo com o autarca, irão ser seguidas as indicações das autoridades de saúde, que vão no sentido de "retirar todos os utentes cujo teste deu negativo".

"Toda a Proteção Civil [municipal] estará preparada” para a retirada “dessas pessoas, que vão para uma unidade hoteleira que a Câmara Municipal contratou para acolher estas pessoas", disse Alberto Mesquita, adiantando que se tratam de 30 utentes e seis funcionários.

Segundo o presidente da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, no lar irão permanecer os utentes infetados, que no total são 58 pessoas, das quais 39 utentes e 19 funcionários.

O autarca confirmou ainda que estão a ser efetuados 20 testes num outro lar da Associação de Assistência e Beneficência da Misericórdia de Alverca (AABMA), situado a 800 metros do lar com 58 infetados.

Os testes estão a ser realizados pelo hospital de Vila Franca de Xira e que só serão conhecidos "ao final do dia", não antes das 18:00, adiantou Alberto Mesquita.

O edil esclareceu que os utentes do segundo lar que testarem positivo para a covid-19 irão ser encaminhados para o primeiro, onde foram detetados os 58 casos positivos, e os que testarem negativo irão para a unidade hoteleira contratada pela Câmara Municipal.

Alberto Mesquita disse ainda que estão a ser efetuados testes em todos os lares de Vila Franca de Xira.

Portugal regista hoje 687 mortos associados à covid-19, mais 30 do que na sexta-feira, e 19.685 infetados (mais 663), indica o boletim epidemiológico divulgado hoje pela Direção-Geral da Saúde (DGS).

Comparando com os dados de sexta-feira, em que se registavam 657 mortos, hoje constatou-se um aumento percentual de 4,6%.

Relativamente ao número de casos confirmados de infeção pelo novo coronavírus, os dados da DGS revelam que há mais 663 casos do que na sexta-feira, representando uma subida de 3,5%.

A região Norte é a que regista o maior número de mortos (393), seguida pelo Centro (157), pela região de Lisboa e Vale Tejo (124), do Algarve (9), dos Açores (4), adianta o relatório da situação epidemiológica, com dados atualizados até às 24:00 de sexta-feira.