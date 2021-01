Em declarações à agência Lusa, o presidente da Câmara de Vila Nova de Cerveira, no distrito de Viana do Castelo, Fernando Nogueira, adiantou que o utente que morreu hoje estava internado no hospital de Santa Luzia.

Segundo o autarca, estão atualmente internados naquela unidade hospitalar quatro utentes.

O surto teve início no dia 12 e, “atualmente, 53 utentes permanecem na Estrutura Residencial para Idosos (ERPI), aparentemente estáveis”, especificou.

Além dos utentes, 32 de um total de 52 funcionários da instituição – entre administrativos, profissionais de saúde e auxiliares – também se encontram infetados com o vírus SARS-CoV-2, que provoca a covid-19.

A instituição tem atualmente 10 funcionários com baixa médica e apenas 10 no ativo para garantir o funcionamento da instituição.

Foi dotada de uma Brigada de Intervenção Rápida (BIR) composta por dois enfermeiros e três auxiliares e disponibilizado um médico para fazer a avaliação dos utentes, bem como do apoio de vários voluntários.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.129.368 mortos resultantes de mais de 99,1 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 10.721 pessoas dos 643.113 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.