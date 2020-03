Esta segunda-feira, o Centro Hospitalar de Setúbal (CHS) anunciou que passa a dispor, a partir de hoje, de uma área dedicada ao covid-19, num espaço localizado no parque de estacionamento do Serviço de Urgência do Hospital São Bernardo, que vai funcionar em articulação com o ACES Arrábida.

De acordo com o CHS, terão acesso a esta área, com um circuito específico, os utentes que tiverem indicação médica dada pela Linha de Saúde 24 para serem avaliados naquele local, que irá funcionar com meios humanos do CHS e do Agrupamento de Centros de Saúde da Arrábida (ACES Arrábida).

Em Portugal, há 23 mortes e 2.060 infeções confirmadas, segundo o balanço feito hoje pela Direção-Geral da Saúde.

Dos infetados, 201 estão internados, 47 dos quais em unidades de cuidados intensivos.

Portugal encontra-se em estado de emergência desde as 00:00 de quinta-feira e até às 23:59 de 02 de abril.

Além disso, o Governo declarou na terça-feira o estado de calamidade pública para o concelho de Ovar.

