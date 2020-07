A Câmara Municipal da Amadora referiu, numa resposta enviada à Lusa, que os serviços de higiene urbana “estão a funcionar normalmente”, salientando que “qualquer situação positiva é acompanhada pela Unidade de Saúde Pública da Amadora”.

Segundo Virgulino Boto, trabalham no Estaleiro cerca de 300 trabalhadores, distribuídos pelos períodos diurno e noturno, nas áreas dos resíduos sólidos urbanos, nas oficinas de mecânica e serralharia e nas brigadas de construção civil, além dos escritórios, onde se encontram os assistentes técnicos e os técnicos superiores.

Virgulino Boto acrescentou que os trabalhadores “não têm falta de equipamento de proteção”, mas que, apesar das máscaras que são distribuídas terem características técnicas que permite o uso durante dois dias, foi pedido aos serviços que lhes fosse distribuídas diariamente.

“Agora com o calor, andar na recolha do lixo no mínimo seis horas com a mesma máscara, já não se consegue usar no outro dia”, disse, avançando que os serviços já foram sensibilizados para a questão.