“Como medida preventiva, todas as pessoas que estiveram em contacto direto com este colaborador permaneceram em quarentena durante o dia de hoje e não estiveram presentes nos escritórios”, refere a empresa em comunicado, acrescentando que “procedeu à aplicação da quarentena para os restantes colaboradores da sua sede em Rio Tinto”.

Segundo refere, “por este motivo gerou-se uma situação excecional de ‘homeworking’ [teletrabalho] para algumas das equipa da empresa”.

Recomendações da DGS A DGS acompanha a situação da expansão do novo coronavírus e recomenda: Em Portugal, caso apresente sintomas de doença respiratória e tenha viajado de uma área afetada pelo novo coronavírus, as autoridades aconselham a que contacte a Saúde 24 (808 24 24 24). Caso se dirija a uma unidade de saúde deve informar de imediato o segurança ou o administrativo.

Evitar o contacto próximo com pessoas que sofram de infeções respiratórias agudas; evitar o contacto próximo com quem tem febre ou tosse;

Lavar frequentemente as mãos, especialmente após contacto direto com pessoas doentes, com detergente, sabão ou soluções à base de álcool;

Lavar as mãos sempre que se assoar, espirrar ou tossir;

Evitar o contacto direito com animais vivos em mercados de áreas afetadas por surtos;

Adotar medidas de etiqueta respiratória: tapar o nariz e boca quando espirrar ou tossir (com lenço de papel ou com o braço, nunca com as mãos; deitar o lenço de papel no lixo);

Evitar o consumo de produtos de animais crus, sobretudo carne e ovos;

Seguir as recomendações das autoridades de saúde do país onde se encontra.

De acordo com a marca portuguesa especializada em acessórios de moda. como lenços, chapéus, bijutaria, malas e carteiras, o caso positivo de Covid-19 foi “detetado no dia 08 de março”, estando o colaborador "a ser tratado” e com “um quadro de evolução favorável”.

“Neste momento, toda a situação está limitada a um só caso e não existem motivos de alarme. Todos os colaboradores da marca foram devidamente informados e estão a ser levadas a cabo medidas preventivas em conformidade com o indicado pelas autoridades responsáveis”, refere.

Sustentando que, “atualmente, o setor de ‘retail’ [retalho] tem vindo a ser afetado por uma situação excecional e de larga escala, fora do controlo direto das próprias empresas”, a Parfois garante que “vai permanecer em alerta e em constante contacto com Direção-Geral da Saúde para continuar a proceder devidamente nos próximos dias”.

A epidemia de Covid-19 foi detetada em dezembro, na China, e já provocou mais de 4.000 mortos.

Cerca de 114 mil pessoas foram infetadas em mais de uma centena de países, e mais de 63 mil recuperaram.

Nos últimos dias, a Itália tornou-se o caso mais grave de epidemia fora da China, com 463 mortos e mais de 9.100 contaminados pelo novo coronavírus, que pode causar infeções respiratórias como pneumonia.