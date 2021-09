Segundo o relatório sobre a curva epidémica do Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA) hoje divulgado, a região Norte registou uma média a cinco dias do Rt – que estima o número de casos secundários de covid-19 resultantes de uma pessoa infetada — de 1,01.

Já o Centro passou de um Rt de 1,10 para 1,0, tendo-se registado em Lisboa e Vale do Tejo uma ligeira redução neste indicador de 0,94 para 0,93, indicam os dados do INSA.

O Alentejo e a Madeira foram as duas regiões que reduziram o Rt para menos do limiar de 1, tendo a região continental baixado de 1,02 para 0,98 e a região autónoma de 1,08 para 0,82.

De acordo com o relatório do INSA, no Algarve este índice encontra-se agora fixado em 0,91, quando na semana anterior estava nos 0,95, e os Açores registam 0,71, o mais baixo entre as várias regiões do país.

“Verifica-se que Portugal apresenta uma taxa de notificação acumulada de 14 dias entre 240 a 479.9 casos por 100 mil habitantes, com tendência decrescente. Na mesma situação que Portugal estão Chipre, Grécia, Islândia e Espanha”, adianta ainda o INSA.

A nível nacional, Portugal apresentou uma média a cinco dias de 1.905 infeções, uma redução face aos 2.175 casos diários registados na semana anterior.

Em Portugal, desde março de 2020, morreram 17.772 pessoas e foram contabilizados 1.042.144 casos de infeção confirmados, segundo dados da Direção-Geral da Saúde.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em países como o Reino Unido, Índia, África do Sul, Brasil ou Peru.