Na Estrutura Residencial para Idosos (ERPI) da Santa Casa da Misericórdia de Alcobaça “houve um aumento muito significativo de casos positivos, totalizando hoje 79 pessoas infetados e cinco óbitos”, afirmou o delegado de saúde coordenador para a região Oeste, Jorge Nunes, em declarações à Lusa.

O surto na instituição com capacidade para 68 residentes foi detetado no dia 13, data em que foram identificados 34 residentes e 10 funcionários infetados pelo novo coronavírus.

No dia 15 a instituição atualizou, na sua página na Internet, o número de infetados, para 43 residentes e 12 funcionários.

Três dias depois o número de funcionários infetados subiu para 13.

Na altura, a diretora técnica da ERPI disse à agência Lusa que todos os infetados se encontravam “assintomáticos ou com sintomas ligeiros”, mantendo-se “em dois pisos isolados” do lar. Até àquele momento, não tinha havido necessidade “de hospitalizações, nem de transferir doentes”.

A mesma responsável acrescentou, no entanto, que “todos os testes com resultado negativo” iriam “ser repetidos para confirmação”, o que resultou num aumento para os atuais 79 casos positivos.

No concelho de Alcobaça há ainda a registar um óbito no Lar do Centro Cénico da Cela, onde, segundo Jorge Nunes, o número de infetados subiu de 52, na sexta-feira, para 63 casos positivos registados hoje.

O boletim de situação epidemiológica publicado hoje pela Comissão Distrital de Proteção Civil de Leiria dá nota de 820 casos ativos no concelho de Alcobaça, onde desde o início da pandemia foram infetadas 2.179 pessoas, das quais 1.320 recuperaram e 39 morreram.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.129.368 mortos resultantes de mais de 99,1 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 10.721 pessoas dos 643.113 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.