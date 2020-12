Os trabalhadores infetados, todos de nacionalidade estrangeira, estão assintomáticos ou com sintomas ligeiros.

A mesma fonte adiantou que, por partilharem as mesmas habitações, não tinham condições de ficar a recuperar em casa, motivo pelo qual uma grande parte foi realojada no Hotel Golfe Mar e alguns no Centro Diocesano e Espiritual do Turcifal, no mesmo concelho.

Na unidade hoteleira, os trabalhadores foram divididos por alas diferentes, consoante necessitem de estar em isolamento profilático por terem tido teste positivo à covid-19 ou se encontrem de quarentena, por serem contactos de risco.

Os primeiros 23 casos de infeção associados a este surto foram divulgados em 16 de novembro e, no dia 22, o surto foi dado como controlado.

No dia 24, surgiram, contudo, quatro novos casos e, na última quarta-feira, mais 26 novos casos, de acordo com os respetivos boletins epidemiológicos do município.

Desde o início da pandemia, Torres Vedras contabiliza 1.383 casos confirmados, dos quais 302 estão ativos, 1.061 recuperaram e 20 morreram.

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 1.495.205 mortos resultantes de mais de 64,5 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 4.724 pessoas dos 307.618 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.