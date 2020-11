“Ao longo de todo o dia 10 de novembro [terça-feira] foram feitos mais de 200 testes a residentes e funcionários da instituição, tendo chegado apenas os resultados dos residentes. Ao final da noite de 11 de novembro [quarta-feira] tínhamos os seguintes resultados para um total de 95 utentes: 70 residentes positivos, 23 residentes negativos e dois testes em falta”, lê-se no comunicado divulgado.

A comissão administrativa da SCMP indica que aguarda “a qualquer momento” a chegada dos resultados dos testes efetuados aos funcionários e ainda a dois residentes, estando em “contacto e articulação” com as autoridades sanitárias e restantes entidades para “tentar controlar” as cadeias de transmissão e minimizar possíveis danos.

“Em reunião com a câmara municipal, Proteção Civil, Segurança Social e Unidade Local de Saúde do Norte Alentejano (ULSNA) foram definidas as medidas imediatas a tomar, estando prevista a entrada de uma brigada de intervenção rápida para reforçar a equipa da Misericórdia”, refere.

Segundo a instituição, “estão a ser feitas as necessárias alterações na estrutura organizacional dos serviços de forma a isolar os casos positivos e garantir a segurança e o bem-estar de todos os residentes”.

“As famílias foram informadas à medida que fomos recebendo os resultados”, é referido no comunicado.

A comissão administrativa, que indica que a maioria dos doentes se encontra “estável” e com sintomas “ligeiros ou assintomáticos”, acrescenta ter recebido os resultados dos testes que tinham sido feitos às crianças e funcionários do Centro Infantil de São Lourenço, outra das valências da instituição, não existindo qualquer caso ativo.

Portugal contabiliza pelo menos 3.103 mortos associados à covid-19 em 192.172 casos confirmados de infeção, segundo o mais recente boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS), de quarta-feira.