Um surto de covid-19 no lar residencial da Associação Portuguesa dos Pais e Amigos do Cidadão Deficiente Mental (APPACDM) de Marvão, no distrito de Portalegre, infetou 12 utentes e funcionários, revelou hoje fonte do município.

“Estão infetados no lar residencial da APPACDM de Santo António das Areias [freguesia rural] sete utentes e cinco funcionários”, disse o presidente do município, Luís Vitorino, em declarações à agência Lusa. De acordo com o autarca, os casos “têm vindo a acontecer” nos últimos dias na instituição, que tem capacidade para acolher, segundo a sua página na Internet, 22 pessoas em alojamento permanente e duas pessoas em alojamento temporário. “Dois dos utentes infetados estão internados no hospital de Abrantes”, acrescentou. Luís Vitorino indicou ainda que a APPACDM está a efetuar testes rápidos a utentes e funcionários. O relatório publicado hoje pela Unidade Local de Saúde do Norte Alentejano (ULSNA) na sua página na Internet indica que o distrito de Portalegre conta com um total de 21 mortes associadas à covid-19 desde o início da pandemia. No documento, é referido que o distrito regista 509 casos ativos, 539 casos recuperados, encontrando-se 28 infetados internados nas unidades hospitalares da região. A lista de casos ativos é liderada pelo concelho de Portalegre, com 286 casos, seguindo-se Elvas, com 55 casos ativos, Crato (45), Gavião (33), Nisa (24), Arronches (18) e Ponte de Sor com 10 casos ativos. Campo Maior apresenta nove casos ativos cada, Castelo de Vide e Fronteira cinco casos cada, Monforte quatro e Alter do Chão três casos ativos. Os concelhos de Avis e Sousel não apresentam hoje qualquer caso ativo. Em Portugal, morreram 4.276 pessoas dos 285.838 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde. Newsletter Receba o melhor do SAPO Lifestyle diariamente no seu email. Subscrever Já subscrevi Notificações Os temas mais inspiradores e atuais estão nas notificações do SAPO Lifestyle. Subscrever Na sua rede favorita Siga-nos na sua rede favorita. Instagram