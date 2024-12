No Concerto de Reis 2025 (16h00) serão apresentadas modas tradicionais e canções originais do repertório de cada um dos intérpretes participantes. A voz poética de Vitorino e a riqueza harmónica de Janita unem-se à energia vibrante de Os Garridos e à alegria das Cantadeiras do Redondo, num diálogo entre a história e espiritualidade do Panteão dos Duques de Bragança e o património vivo do Cante Alentejano como expressão de comunidade. O concerto assinala ainda uma nova fase da vida cultural do monumento, agora valorizado com a iluminação do espaço interior.

Com 18 elementos, dos 30 aos 70 anos, o Grupo Feminino de Cantares Alentejanos (Cante) é originário da vila de Redondo distrito de Évora e apadrinhado pelos irmãos Janita e Vitorino Salomé. Promovem o Cante no feminino, mas também a recuperação das Saias, que eram cantadas e tocadas com Adufe em Redondo, instrumento trazido das beiras pelos ranchos de homens e mulheres que vinham para as jornas de trabalho. O objetivo do grupo é dar a conhecer a cultura alentejana tão única e particular.

Com sede na freguesia de Rio de Moinhos, concelho de Borba, Os Garridos são um grupo masculino composto por 20 cantadores oriundos de vários concelhos vizinhos. De criação recente, em plena pandemia, o grupo surgiu por iniciativa de vários amigos que se juntaram para cantar, com várias participações registadas e saudadas.