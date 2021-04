A direção municipal da Saúde do Rivungo, sul de Angola, em nota tornada pública hoje, afirma que o administrador do município, Abílio Sasongo, “preocupado com a situação”, fez deslocar ao local uma equipa de especialistas para investigar as causas e combater a doença.

Citado no comunicado, o diretor municipal da Saúde do Rivungo, Clemente Kamati, deu conta que a maior parte dos doentes, num total de 89 casos diagnosticados, e sob observação clínica, apresenta tosse seca, alguns com expetoração e período de incubação de dez dias.

A sede comunal e os bairros do Showana, Kataha, Valekeni, bairro Novo e Ndipoporo são os mais afetados pelo surto.

“Medidas profiláticas”, como palestras sobre higiene pessoal e lavagem constante das mãos, foram já tomadas, garantem as autoridades locais.