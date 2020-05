No caso dos pacientes que habitualmente beneficiavam de cuidados de reabilitação, são 44% aqueles que referem este agravamento e 50% entre os que sofreram AVC há menos de um ano.

Por outro lado, a maioria dos inquiridos (58%) referiu sentir-se mais nervosa e ansiosa nesta fase, expressando preocupação com um possível agravamento da dificuldade na movimentação e comunicação do que antes deste período e até com o risco de ter um novo AVC.

“Na fase atual, em que se desenham as estratégias para retorno ao funcionamento prévio de serviços de saúde, é imperativo o investimento na expansão, readaptação e reorganização dos cuidados de reabilitação do AVC em Portugal, tanto a nível hospitalar bem como extra-hospitalar”, defende a associação.

Neste sentido, a Portugal AVC apela a um trabalho coordenado entre as diversas entidades envolvidas nos cuidados de reabilitação, defendendo que a questão seja considerada como prioritária, de forma a evitar “as graves consequências secundárias ao tratamento inadequado do AVC”, um problema que consideram não poder ser marginalizado em favor da covid-19.

A covid-19 é a doença transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

Portugal contabiliza 1.063 mortos associados à covid-19 em 25.524 casos confirmados de infeção, segundo o último boletim diário da Direção-Geral da Saúde (DGS) sobre a pandemia.

Das pessoas infetadas, 813 estão hospitalizadas, das quais 143 em unidades de cuidados intensivos, e o número de casos recuperados passou de 1.689 para 1.712.