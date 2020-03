Com um total oficial de 291 mortos, o Irão é um dos principais países afetados pela COVID-19, depois da China e Itália.

Na República Islâmica, onde o consumo e a venda de álcool são proibidos, os meios de comunicação locais dão conta de forma periódica de intoxicações mortais com álcool contrabandeado.

Segundo a Irna, com 36 óbitos, a província do Juzestão (sudoeste) é a região com o maior número de mortes por estas intoxicações.

Este número equivale ao dobro de vítimas pelo novo coronavírus na mesma província (18), acrescentou a mesma fonte.

As demais pessoas mortas após o consumo adulterado são das províncias de Alborz (com sete mortos), perto de Teerão, e de Kermanshah (oeste).